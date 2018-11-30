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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 9 gözaltı

Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 9 gözaltı

Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri Polis Ekipleri 

-Ele geçirilenler foto

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcıları ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticari yapan şüphelilere yönelik Sivas merkez ve Hafik ilçesinde sokak satıcılarına yönelik 3 farklı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 19 kilo 150 gram toz esrar ve 8 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda sokak satıcısı olduğu düşünülen B.S, T.Ç., F.K.,M.G., H.P, M.A, N,Ç, S.K. ve A.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç, M.A, H.P., S.K. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.S., T.Ç., F.K., M.G. de bu sabah adliyeye sevk edildi. (UY-
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