Polis, trafik magandasını "hikayeden" yakaladı - EDİRNE - Drift görüntüsü ve aracın trafikten meniPolis, trafik magandasını "hikayeden" yakaladı - Edirne 'de "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 6 bin 247 lira ceza kesildiEDİRNE (AA) - Edirne ’de "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 6 bin 247 lira ceza kesildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.M’nin sosyal medya hesabının "hikaye" bölümünde sanayi sitesinde drift yaparken çekilen görüntülerini paylaşması sonrası harekete geçti.Ekipler, plaka tespiti sonrası sürücüye ulaştı.Araç sahibine bin 2 lira, sürücü E.M'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan bin 2 lira, muayenesiz araç kullanmaktan 235 lira ceza uygulandı.Araç trafikten men edildi.