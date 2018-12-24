Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Polis, trafik magandasını 'hikayeden' yakaladı - EDİRNE

Polis, trafik magandasını 'hikayeden' yakaladı - EDİRNE

Polis, trafik magandasını "hikayeden" yakaladı - EDİRNE - Drift görüntüsü ve aracın trafikten meniPolis, trafik magandasını "hikayeden" yakaladı - Edirne 'de "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 6 bin 247 lira ceza kesildiEDİRNE (AA) - Edirne ’de "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 6 bin 247 lira ceza kesildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.M’nin sosyal medya hesabının "hikaye" bölümünde sanayi sitesinde drift yaparken çekilen görüntülerini paylaşması sonrası harekete geçti.Ekipler, plaka tespiti sonrası sürücüye ulaştı.Araç sahibine bin 2 lira, sürücü E.M'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan bin 2 lira, muayenesiz araç kullanmaktan 235 lira ceza uygulandı.Araç trafikten men edildi.

Sosyal Medya Trafik Magandası Araç Kullanmak Harekete Geç Sanayi Sitesi 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı