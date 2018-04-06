Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı kapsamında şehitlikte anma töreni

-Hocanın dua etmesi

-Kuran-ı kerim okunması

-Müdürün Çelenk koyması

-Şehitlere saygı atışı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türk Polis Teşkilatının 173’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında Edirnekapı Polis Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis teşkilatının 173’yıl dönümünü kapsamında Edirnekapı Polis Şehitliğinde tören düzenledi.

Edirnekapı Polis Şehitliğindeki törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkanın yanı sıra Emekli Emniyet Müdürleri, Daire Başkanları, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile emniyet mensupları katıldı.

Şehitlikteki anıta çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende, Özel Harekat Polisleri tarafından şehitler için saygı atışı yapıldı. Törenden sonra Şehitler için Eyüp Camiisin de kurban kesilip mevlid okundu. Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan “Türk Polis Teşkilatımızın 173’yılını kutluyorum. Sizlerin inancınız ve tarif edilemez fedakarlığı yeni yetişen neslimizi bir yıldız gibi aydınlatmaktadır. Bize düşen görev aynı azim ve kararlılıkla Türkiye Cumhuriyetinin daim olması için durmaksızın çalışmak ve yüce Allah lütfederse büyük bir şerefle şehit olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerde başta Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor ve yüce Allah’tan rahmet diliyorum ruhunuz şad olsun” ifadelerini kullandı.

