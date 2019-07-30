Polis teşkilatından sosyal sorumluluk projesine tam destek Haberi

-İl Emniyet Müdüründen Görüntü

-Etkinlikteki alandan farklı planlardan detay

-Mevlüt Demir ile röp



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nün başlattığı 'kan ver umut ol' projesine Denizli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları kök hücre için kan bağışında bulundu. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nün başlattığı kan ver umut ol projesine polislerde destek verdi. Proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde sabah saatlerinde gerçekleştirilen bağış toplama etkinliğine İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından polis teşkilatı mensupları kök hücre için kan bağışında bulunarak sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundular. Sağlık ve kan bağışının önemine vurgu yapan Demir, “Daha önceki dönemlerde farklı zamanlarda ve farklı ortamlarda Denizli İl Emniyet Müdürlüğü olarak toplumun farklı kesimlerine ve kesitlerine bir paylaşımcı olarak onlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Bugün de bu kutsal yürüyüşün devamı olarak ‘Kan Ver Umut Ol’ projesiyle sizlerle bir aradayız. Tabi sağlık konusu çok önemli bir konu. Bir insanı yaşatmak devleti yaşatmak, devleti yaşatmak da herhalde bu fani dünyayı yaşatmanın en temel göstergelerinden birisidir. Bugün de ‘Kan Ver Umut Ol’ projesiyle bir arada olduk. Uzun zamandan beri böyle bir proje aklımızdaydı. Fakat Alanyalı bir kardeşimiz Şebnem Köseoğlu böyle bir hastalıkla karşılaşınca biz bu işi biraz daha hızlandırdık. Böyle olunca da burada öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü’müze, kan merkezimize, bizimle beraber olan diğer kurum ve kuruluşlara can-ı gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü hizmet ekiple yapılır. Denizli bu hizmeti hak ediyor ve bundan sonra da bu süreç devam edecek“ dedi.



