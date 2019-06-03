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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polis taşlı sopalı kavgayı güçlükle ayırdı Video

Polis taşlı sopalı kavgayı güçlükle ayırdı Video

POLİSİN KAVGAYA MÜDAHALESİ VE AYIRMASI DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

Biber Gazı Polis Polis Merkezi 


- Iğdır Merkez Vali Yolu Caddesi üzerinde çıkan kavgada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kavga, akşam 23: 00 sularında Iğdır’ın en işlek caddesi olan Vali yolu üzerinde meydana geldi. İnsan selinin yaşandığı cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Vali yolu Caddesi'nde çıkan meydan kavgasında iki taraf birbirine tekme, yumruk, sopa ve bıçakla saldırdı. Vali yolu Caddesi üzerinde görevli Güven Timleri, resmi ekip ve bekçiler olaya müdahale ederek kavgaya karışan tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Tarafların ısrarla bir birine saldırması zaman zaman polise zor anlar yaşatsa da, ekipler tarafları biber gazı ve cop kullanarak güçlükle ayırdı. Ekipler, kavgaya karışan tarafları polis merkezine götürdü.
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