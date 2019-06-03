Polis taşlı sopalı kavgayı güçlükle ayırdı Video



- Iğdır Merkez Vali Yolu Caddesi üzerinde çıkan kavgada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kavga, akşam 23: 00 sularında Iğdır’ın en işlek caddesi olan Vali yolu üzerinde meydana geldi. İnsan selinin yaşandığı cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Vali yolu Caddesi'nde çıkan meydan kavgasında iki taraf birbirine tekme, yumruk, sopa ve bıçakla saldırdı. Vali yolu Caddesi üzerinde görevli Güven Timleri, resmi ekip ve bekçiler olaya müdahale ederek kavgaya karışan tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Tarafların ısrarla bir birine saldırması zaman zaman polise zor anlar yaşatsa da, ekipler tarafları biber gazı ve cop kullanarak güçlükle ayırdı. Ekipler, kavgaya karışan tarafları polis merkezine götürdü.

