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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Polis-şüpheli kovalamacası - DÜZCE Video

Polis-şüpheli kovalamacası - DÜZCE Video

- Emniyet birimlerinin "dur" ihtarına uymayan aracı kovalaması - Çilimli Ulucami Mahallesi Surat Oğlu Sokak mevkisinde aracın terkedilmesi - Polis ekiplerinin arazide arama yapması - Görgü tanığının açıklaması - Şüphelilerin terkettiği valizin bulunması - Valizde arama yapan olay yeri inceleme ekipleri Düzce 'de polis - şüpheli kovalamacası - "Dur" ihtarına uymayan şahıslar, araçlarını bırakarak yaya kaçtı - Bir çok ilde, çok sayıda suçtan arandığı belirlenen biri kadın 2 kişinin, kaçarken attıkları valiz polis ekiplerince incelenmeye alındıDÜZCE (AA) - Düzce 'de polisin "dur" ihtarına uymayan biri kadın 2 kişi şüpheli, araçlarını bırakarak kaçtı.İl Emniyet Müdürlüğü Asaiş ve Trafik Şubesi ekipleri, Mergiç Mahallesi'nde seyir halindeki 16 LUR 60 plakalı otomobili şüphe üzerine takibe aldı.Aynı mahallede aracı durdurmak isteyen ekipler, sürücünün "dur" ihtarı uymaması üzerine aracı kovalamaya başladı.
Kaçan biri kadın 2 şüpheli, ara sokaklara girip D - 100 kara yolunu takiben Çilimli ilçesine kadar ilerledi. Bu ilçede de ara sokaklara giren otomobildeki 2 kişi, Çilimli Ulucami Mahallesi Surat Oğlu Sokak mevkisinde otomobili terk ederek ellerindeki valizi yol kenarına bırakıp kaçtı.Polis ekipleri şüphelilerin aracında ve valizde detaylı arama yaparak parmak izinden kimlik testi çalışması yaptı. Valizde bir diz üstü bilgisayar çıktığı bu bilgisayarın çalıntı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.Polis ekipleri yaya olarak kaçan iki kişiyi arama çalışmasını sürüdürüyor.

Parmak Parmak İzi Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Irak 

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