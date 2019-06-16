Polis sirenleri çalarak öğrenciyi sınava böyle yetiştirdi



- Tekirdağ’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için okul kapısına gelip kimliğini pantolonunun cebinde unutan Süleyman Göktuğ Selvi için polis ekipleri kilometrelerce seferber oldu. Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Süleyman Göktuğ Selvi, yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Fatih Anadolu Lisesi'nde YKS'ya girmek için yola çıktı. Süleymanpaşa ilçesinde okulun kapısına gelen Süleyman Göktuğ Selvi, kimliğini dün giydiği pantolonunun cebinde unuttuğunu fark etmesi üzerine üzüntüye kapıldı. Büyük paniğe kapılan Süleyman Göktuğ'un annesi Maide Göktuğ hemen zaman kaybetmeden okulda görevli olan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde grup amiri Başpolis Bircan Doğan'a durumu anlatarak yardım istedi. 3 dakika kala yetişti Anne Maide’nin durumu anlatması üzerine 26 yıllık Baş Polis memuru ve trafik ekipleri grup amiri Bircan Doğan, Süleyman Göktüğ Selvi'yi bir ekip otomobiline bindirerek nüfus müdürlüğüne doğru yola çıktı. Selvi’yi sınava yetiştirmek için telsizle geçecekleri güzergahtaki tüm kavşakların tutulmasını ve kendilerine yol verilmesi anonsu yaparak, trafik akışını sağlayan Baş Polis Memuru Doğan, siren sesleri arasında Süleyman Göktuğ Selvi'yi kısa sürede nüfus müdürlüğüne yetiştirdi. Nüfus müdürlüğünde yeni bir kimliği çıkarılan Selvi, tekrar polis aracına bindirilerek, YKS’ya 3 dakika kala sınava yetiştirilmesi sağlandı. Sınava giren Süleyman Göktuğ Selvi, Annesi Maide Göktuğ ile birlikte kendilerine yardım eden polise çiçek vererek teşekkür etti.

