Polis sireniyle turistlerden para toplamaya çalışmışlar - EDİRNE
- Siren ve anons cihazından detaylar - Şüpheli araçtan detaylar. Polis sireni çalarken detay - Kapıkule Sınır Kapısından detaylarPolis sireniyle turistlerden para toplamaya çalışmışlar - Edirne 'de aracına taktığı siren ve anons cihazıyla kendilerine polis süsü vererek araçları durdurmaya çalışan 4 kişi yakalandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de aracına taktığı siren ve anons cihazıyla kendilerine polis süsü vererek araçları durdurmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda aracıyla giriş yapan bir vatandaşı, M.T'nin kullandığı 06 YLL 39 plakalı otomobil polis sireni çalarak durdurdu.Kendilerini güvenlik güçlerinin görevlendirdiği kişiler olarak tanıtan M.T. beraberindeki 3 kişi, sınır kapısından geçen vatandaşa bayrak satmak istedi ve para karşılığında rehberlik hizmeti verebileceklerini söyledi.
Vatandaş da şüphelenerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Sınır kapısı önüne gelen jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada polis sireni çalan korna, anons cihazı ve mavi gömlek ele geçirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesine göre sürücü ve araç sahibine bin ikişer lira para cezası yazdı.Güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı, araçta çekiciyle otoparka çekildi.Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan kaydının olduğu belirtilirken, polis ve jandarma ekiplerinin sınır kapıları önündeki denetimlerine devam ettiği kaydedildi.