Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Polis, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi

Polis, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi

SANKO Park Alışveriş merkezi içerisinde polis tarafından broşür tanıtımı

Polis Polis Memuru Memur Polis Ekipleri Kadına Karşı Şiddet 

-Polisle röportaj
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te polis ekipleri kadına karşı şiddeti önlemek için kadınları bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, SANKO Park’ta kadına karşı şiddetin önlenmesi için stant kurup, broşür dağıttı.
SANKO Park’ı ziyaret eden kadınlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.
Kadınlara uygulamayı indirmelerini tavsiye eden polis, uygulamayla şiddet ihbarına anında müdahale edilebileceğini söyledi.

KADES hakkında bilgi veren polis memuru İsmail Doğan, "İç İşleri Bakanlığının ve Genel Müdürlüğünün Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) telefonumuza bu programı indiriyoruz, taciz olayı darp olayı ve bu tarz olaylarda butona bastığımızda en yakın ekip kadına destek oluyor. 155, 156, 112 ekipleri o bölgeye intikal ediyorlar ve kadını alıyorlar. Kadınlarımıza bunları anlatıyoruz, telefonlarına bu programını indirmelerini istiyoruz. Onlarda çoğunlukla kendileri indiriyorlar. Yarın, bir gün 155 aramak veya adres falan tespit etmektense bu programı indirdiğinde tek tuşla acil butonuna basarak kendilerine yardım edilmesini istiyorlar ve böyle durumlarda en kısa sürede yardım geliyor" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı