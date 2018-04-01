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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Polis servis aracı devrildi: 5 yaralı - İSTANBUL

Polis servis aracı devrildi: 5 yaralı - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar Polis servis aracı devrildi: 5 yaralıİSTANBUL (AA) - Çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 5 polis yaralandı.Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde seyir halindeki polis servis aracı henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 5 polis, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza yapan servis aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.

Polis Hastane Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri Servis Aracı 

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