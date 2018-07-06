Polis, seri numarası alınmış paraları verilip pusuya yattı

--Şüphelinin adliyeye çıkarılmasın görüntü



( ANTALYA )- Ölüm tehdidiyle 15 bin lira para isteyen şüpheli yakalandı ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişiden tehdit yoluyla 15 bin lira istediği iddia edilen 2 şüpheliden 1’si polisin operasyonuyla yakalandı. Alanya’da oturan T. V., daha önce İstanbul’da Mehmet R. C. ile Ümit B. isimli kişilere borçlu olduğunu ancak borcunu ödemesine rağmen ölümle tehdit edilerek 15 bin TL istediği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. T. V.’ye seri numaraları alınmış 5 bin TL veren ekipler, Kızlarpınarı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerindeki bir kafeteryada şüphelilerle buluşma ayarlamasını istedi. Dün saat 16.00 sıralarında kafeteryada pusu kuran polis, beklemeye başladı.

T. V.’den teslim almak için gelen Ümit B.’nin masanın altından aldığı seri numaraları alınmış paraları cebine koymasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bir anda harekete geçen asayiş ekipleri Ümit B.’yi oturdukları kafeteryanın içinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Ümit B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul’da olduğu tahmin edilen diğer şüpheli Mehmet R. C.’nin ise polis tarafından arandığı belirtildi.

