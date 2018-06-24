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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Polis seçim güvenliğini 81 ildeki güvenlik kameralarıyla takip etti - ANKARA

Polis seçim güvenliğini 81 ildeki güvenlik kameralarıyla takip etti - ANKARA

- Emniyet Genel Müdürlüğü Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi - Görevlilerin mobeselerden izleme yapmasıPolis seçim güvenliğini saniye saniye takip etti - Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde, 81 ildeki güvenlik kamerası görüntüleri ve seçim güvenliğiyle ilgili veriler anlık değerlendirildiANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde, 81 ildeki güvenlik kamerası görüntüleri ve seçim güvenliğiyle ilgili veriler yakından takip edildi.Emniyet Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde oluşturulan Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde, yurt genelinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin huzur ve güven içinde yapılması için yoğun çaba gösterildi.Kavşaklar, önemli noktalar ve seçmenlerin oy kullanmaya giderken kullandığı güzergahlar 50 binin üzerinde kameralardan anlık olarak izlendi. Merkeze ulaşan görüntü ve asayiş bilgileri yetkililerce değerlendirildi.Sabah erken saatlerde çalışmalara başlayan merkezdeki yetkililer, oy sayım işlemleri sona erdirilinceye kadar görev yapacak.Seçimde güvenliği sağlamak amacıyla 264 bin 526 polis görev yapıyor.

Güzergah Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimler Güvenlik Kamerası Milletvekilliği 

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