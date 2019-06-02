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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Polis sahipsiz koyunların başında nöbet tuttu Haberi

Polis sahipsiz koyunların başında nöbet tuttu Haberi

-Polisler ile koyunlar arasındaki kovalamaca

İlk Müdahale Polis Keçi Memur Hayvan 

--Detaylar
--Röpler

( SİVAS - ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ta polis memurları, sürüsünden ayrılıp karayoluna çıkan dört koyun bir keçinin sahipleri bulunamadığı için başlarında nöbet tuttu. Sivas’ta sürüsünden ayrılan 4 koyun 1 keçi Sivas- Erzincan yoluna çıktı. Kaçak sürü trafiği tehlikeye düşürünce sürücüler durumu polise bildirdi. Küçük sürüye ilk müdahaleyi trafik ekipleri yaptı. Koyunlar ve keçi yoldan çıkartılınca çalınma ihtimaline karşı bu kez konuyu asayiş ekipleri devraldı. Polis ekipleri ile hayvanlar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın neticesinde hayvanlar bir sitenin bahçesine alındı. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla görevli ekipler, sahipleri bulunamadığı ve çalınmamaları için hayvanların başında bekledi.
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