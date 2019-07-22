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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polis ruhsatsız silaha geçit vermiyor İzle

Polis ruhsatsız silaha geçit vermiyor İzle

Polisin otomobilde arama yapması

Polis Bild Ruhsatsız Silah Yunus Polisler Mermi 

-Aramada silah bulunması
-Başka bir otomobilde arama yapması
-Soğutma sistemi içinde tabanca bulunması

( ADANA )- Adana'da yunus polisleri yaptıkları uygulamada bir gecede 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi ADANA

- Adana'da yunus polisleri yaptıkları uygulamada bir gecede 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus polisleri yaptıkları şok baskınlarla ruhsatsız tabancalara geçit vermiyor. Polis uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayan bir otomobili kovaladı. Otomobildeki şahıslar bir süre sonra otomobili terk edip kaçtı. Kaçarken de otomobilin altına 3 ruhsatsız tabanca ve mermilerini atarak kaçtılar. Polis hem ruhsatsız tabancalara el koydu hem de şahısları kaçıp saklandıkları evde yakaladı. Yunus ekipleri yaptıkları diğer uygulamalarda ise iki araçtan iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Tabancanın birinin otomobilin soğutma sisteminden çıkması dikkat çekti. Polis toplamda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
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