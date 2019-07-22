Polis ruhsatsız silaha geçit vermiyor

-Aramada silah bulunması

-Başka bir otomobilde arama yapması

-Soğutma sistemi içinde tabanca bulunması



( ADANA )- Adana'da yunus polisleri yaptıkları uygulamada bir gecede 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi ADANA



- Adana'da yunus polisleri yaptıkları uygulamada bir gecede 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus polisleri yaptıkları şok baskınlarla ruhsatsız tabancalara geçit vermiyor. Polis uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayan bir otomobili kovaladı. Otomobildeki şahıslar bir süre sonra otomobili terk edip kaçtı. Kaçarken de otomobilin altına 3 ruhsatsız tabanca ve mermilerini atarak kaçtılar. Polis hem ruhsatsız tabancalara el koydu hem de şahısları kaçıp saklandıkları evde yakaladı. Yunus ekipleri yaptıkları diğer uygulamalarda ise iki araçtan iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Tabancanın birinin otomobilin soğutma sisteminden çıkması dikkat çekti. Polis toplamda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

