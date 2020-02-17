Polis rozetli ABD’li gaspçı Kartal’da kıskıvrak yakalandı İzle

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( İSTANBUL )- Yapılan aramada sahte ABD polis rozeti ele geçirildi İSTANBUL



- Kadıköy’de evinin önünden kaçırılan bir Pakistan vatandaşının 450 Dolar ve 2 bin 500 TL parası gasp edildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis, Amerikan vatandaşı Rashad M., eşi Burcu M. ve iki şahsı daha kıskıvrak yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramada sahte ABD polis rozeti ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi tutuklanırken iki kişi de serbest bırakıldı. Kadıköy’de 11 Şubat tarihinde Merdivenköy Mahallesindeki bir apartmandaki evinden çıkan Shabab H. (51), kar maskeli, silahlı iki şahıs tarafından kelepçelenerek bir araca zorla bindirildi. Şahıslar, Shabab H’yi araçtayken cebinde bulunan 450 Dolar ile 2 bin 500 TL parasını gasp etti, ardından şahsı bilmediği bir evde sandalyeye kelepçeledi. Şahıslar daha sonra Shabab H.’yi tekrar araca bindirerek bilmediği bir adreste indirdikleri sırada, Shabab H. kendisini kaçıran şahıslardan önceden tanıdığı Rashad M.’yi ve aracın plakasını gördü. Gasp edilen Shabab H.’nin ihbarı üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda aracın kiralık olduğu, ABD vatandaşı Rashad M. isimli bir şahıs tarafından kiralandığı belirlendi. Şahsın Kartal’da Kordonboyu Mahallesindeki adresi tespit edilerek, 11 Şubat günü adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreste bulunan Rashad M. (30), Mikel Remington C. (19) ve Steven Jordan L. (29) isimli şahıslar yakalandı, Rashad M. isimli şahsın eşi Burcu M. (42) de suça iştirakten yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 2 adet “kelepçe kutusu”, 1 adet “oyuncak silah”, 3 adet “kelepçe anahtarı”, 2 adet “kargo tarzı pantolon”, 2 adet “kar maskesi” 1 adet “ABD polis rozeti” ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Steven Jordan L. ve Burcu M. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, Rashad M. ve Mikel Remington C. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. (CGK-



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