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13 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polis refakatindeki mültecileri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı - AKSARAY

Polis refakatindeki mültecileri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı - AKSARAY

- Devrilen otobüsten görüntü - Yaralıların hastaneye getirilmesiPolis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı - Emniyet güçlerinin refakat ettiği göçmenlerin bulunduğu bir otobüsün Aksaray - Ankara karayolunda devrilmesi nedeniyle yaralanan 17'si polis 41 kişi tedavi altına alındıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da, emniyet güçlerinin refakat ettiği düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17'si polis 41 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RHK 91 plakalı otobüs, Aksaray - Ankara karayolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.Kazada, İstanbul'dan yola çıkan otobüsteki 23 düzensiz göçmen ve bu kişilere refakat eden 17 polis ile araç sürücüsü yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray 'daki bazı hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.Tedavi altına alınan yaralılardan iki polis ve bir göçmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Bu arada, kaza nedeniyle Aksaray 'a geliş yönü kapanan karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi 

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