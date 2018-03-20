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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Polis PKK propagandasına mezarda bile izin vermedi

Polis PKK propagandasına mezarda bile izin vermedi

Mezar girişinde alınan önlem

Zırhlı Araçlar Kadın Terörist Kadın Terörist Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-İçeri girenlerin aranması
-Zırhlı araçları
-Teröristlerin mezarından görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana polisi, bölücü terör örgütüne katılarak Suriye'de ölen biri kadın çok sayıda teröristin mezarı başında PKK propagandasına izin vermeyerek PKK'yı simgeleyen paçavraları topladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütüyle yurt dışında bile mücadele edildiği şu günlerde Küçükoba Mezarlığında terörist mezarlarında PKK propagandası yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri mezarlığa giderek giriş ve çıkışları kapattı. Mezarın girişinde polis zırhlı araçlarla ve TOMA ile önlem alırken Özel harekat polisi de mezar girişinde hazır bulundu. Terör ekipleri içeri girerek mezar başında PKK'yı simgeleyen flama ve posterleri söktü. Özellikle PKK'ya katıldıktan sonra Suriye'ye gidip burada hayatını kaybeden kadın terörist Fatma Eylem Ataş'ın mezarı başındaki PKK paçavrası ve diğer malzemelere el konuldu.
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