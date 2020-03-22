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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor

Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor

Kent merkezinden görüntüler

Polis Trol 

-Boş banklar
-Banklardan görüntüler
-Polislerin parklarda gezmesi
-Vatandaşların kimliğini sorması
-Yaşlı birine kimlik sorması
-Yaşlıyı evine göndermesi
-Yaşlı ile yapılan röportaj
-detaylar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te polis, park ve bahçelerde oturan 65 yaş ve üzerini evlerine gönderiyor.İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üzerindekilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tedbirler aldı. Yaşlıların yoğunlukta oturdukları park ve bahçeleri kontrol ederek, 65 yaşının üzerinde olanları evlerine gönderen polis, korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üzerinde olanların evlerinden dışarı çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle evlerine gitmelerini istiyor. Bazı yaşlılar, evlerine giderken, bazıları da karardan haberleri olmadığını ifade ettiler. Bir yaşlı vatandaş uygulamanın doğru olduğunu, kararı desteklediklerini ifade etti.

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