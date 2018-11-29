Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polis otosunun çarptığı çocuk son yolculuğa uğurlandı - BOLU

Polis otosunun çarptığı çocuk son yolculuğa uğurlandı - BOLU

- Cenaze namazının kılınması - DetaylarPolis otosunun çarptığı çocuk son yolculuğa uğurlandı - Bolu 'da, uygulama noktasından kaçan otomobili kovalayan polis aracının çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 22 gün sonra hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım'ın cenazesi toprağa verildiBOLU (AA) - Bolu 'nun Gerede ilçesinde, uygulama noktasından kaçan otomobili kovalayan polis aracının çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 22 gün sonra hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım, son yolculuğa uğurlandı.Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Akyıldırım'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yakakaya köyüne getirildi.
Akyıldırım için köy camisinde düzenlenen törende babası Hüseyin Akyıldırım, taziyeleri kabul etti.Ömer Faruk Akyıldırım'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, çocuğun yakınları ile Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve vatandaşlar katıldı.
- OlayGerede'de, 6 Kasım'da, D - 100 kara yolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşanmış, şüphelinin kullandığı aracın solundan geçmek isteyen polis otosu, yol kenarında yürüyen Sevgi Akyıldırım ile 13 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarpmıştı.İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ömer Faruk Akyıldırım'ın, 14 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşmişti.

Polis Aracı Hastane Köy Mezarlığı Polis Ekipleri Beyin Ölümü 

İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı