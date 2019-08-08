Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi Video

-Polis noktası ve şüpheli paketin bulunduğu alandan genel ve detay görüntüler

-Polis ve güvenlikleri vatandaşları uzaklaştırması

-Bomba imha uzmanının görüntüsü

-Bomba imha uzmanın fünyeyi yerleştirmesi

-Fünye ile çantanın patlatılması

-Bomba imha uzmanının çantayı alması

-Çantanın genel görüntüsü



( ADANA ) ADANA



- Adana merkez otogarında bulunan polis noktası yakınına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi. Olay, Seyhan İlçesi Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otogarda polis noktasının 15 metre yakınına bırakılan şüpheli çantayı fark eden güvenlikler durumu nokta polisine bildirdi. Otogar polisi bomba olma olasılığına karşılık olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Çantanın bulunduğu 30 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekildi. Otogar güvenliği ile polis güçleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı çantaya yerleştirdiği fünye ile kontrollü patlamaya gerçekleştirdi. Kontrollü patlamanın ardından bomba imha uzmanı çantanın boş olduğu tespit etti. Kısa süreli panik ardından çevredeki vatandaş rahat bir nefes aldı.

