Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına EYP'li saldırı

-güvenlik önlemlerinden görüntü

-sağlık ekiplerinden görüntü



( DİYARBAKIR -2) DİYARBAKIR



- Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.

