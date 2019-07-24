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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına EYP'li saldırı

Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına EYP'li saldırı

olay yerinden görüntü

Polis Aracı Akalan Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı 

-güvenlik önlemlerinden görüntü
-sağlık ekiplerinden görüntü

( DİYARBAKIR -2) DİYARBAKIR

- Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.
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