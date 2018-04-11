Polis memurunun okulda iki eğitimciyi vurma anı kamerada

-Saldırı anları

-Polis memurunun 1 ay önce yaşanan olayda okuldan çıkması

-Numan Şeker açıklama

-Zanlı polisin emniyete getirilmesi

-Okuldan görüntü

-öğrencilerin çıkması

-ağlayan öğrencinin olayı anlatması

-röportajlar

-yaralı müdür yardımcısının ambulansa konulması

-ambulansın hareketi

-okuldaki koşturmaca

-hareketlilik

-öğrencilerin eve dönüşü

-velilerin zanlının ailesine tepki göstermesi

-ağlayan öğrencinin olayı anlatması

-panik

-koşturmaca

-yaralı müdire ve yardımcısının fotoğrafları

-zanlının fotoğrafı



( BURSA - TOPLU)-Okulda iki eğitimciyi vuran polis, bir ay önce de okulu basmış-Silahlı saldırganın olaydan sonra elinde silahla okuldan çıktığı görüntüler ortaya çıktı BURSA



- Bursa'da okulda dehşet saçıp iki eğitimciyi silahla yaralayan polis memurunun, bir ay önce de okulu basarak müdireyi tehdit ettiği ortaya çıktı. Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker ise, polis memurunun 1 ay önce de okul müdürünü tehdit ettiğini söyledi.



Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulu'nda çocuğu öğrenim gören bir polis memuru sabah 09.30 sıralarında okula geldi. İlhan Özcan, çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş ile tartışmaya başladı.

Özcan tartışma sonrası silahını peş peşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru İlhan Özcan’ın daha sonra elinde silahı ile okuldan ayrılışı ise öğrencilerin cep telefonuna yansıdı. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan Özcan, olaydan hemen sonra açığa alındı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi alına alınan Okul Müdiresi Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş’ı ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, “Polis memuru aynı zamanda bir veli olarak bir ay önce okul müdürünü tehdit etmiş. Okul müdürümüz makamında ‘bunun hesabını sana soracağım’ demiş. Okul yöneticileri tehdit edilmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Zanlı, sabah elini kolunu sallayarak okula gelip yukarıya çıkıyor. Müdüre hanımı odasında göremeyince memurun odasına giriyor. Müdüre hanıma orada soru dahi sormadan dört el ateş ediyor. Ondan sonra hızını alamayıp dışarı çıkıyor. Silah seslerini duyarak gelen müdür yardımcısına da ateş ediyor. Tahminen kurşunları bittiği için daha fazla ateş edememiş. yoksa Allah korusun 5 kurşunu daha olsa önüne gelene ateş edecek” dedi.

Şu anda müdüre hanımın ameliyatta olduğunu ifade eden Şeker, “İnşallah durumu iyiye gidecek. Müdür yardımcısı arkadaşımızın bir kurşun isabet ettiği için durumu iyi. Artık gerekli yasal düzenlemeler yapılsın. Bakanlığın gündemine şiddetin girmesi için ne kadar eğitimcinin ölmesi gerekiyor. Acilen tedbirlerin alınması gerekiyor”şeklinde konuştu.

Öte yandan zanlı polis memurunun olaydan sonra okulun bahçesinden çıkarak uzaklaştığı anlar da bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

