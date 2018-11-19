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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Polis memurunun aracında ölü bulunması - KİLİS

Polis memurunun aracında ölü bulunması - KİLİS

- Cenaze namazından görüntülerPolis memurunun aracında ölü bulunması - İstanbul'da bariyerlere çarpan aracında başından vurulmuş halde ölü bulunan polis memuru toprağa verildiKİLİS (AA) - İstanbul'da, başından vurularak öldüğü belirlenen ve bariyerlere çarpan aracında bulunan polis memuru, memleketi Kilis 'te son yolculuğuna uğurlandı.İstanbul Büyükçekmece D100 kara yolu Kumburgaz Kavşağı'nda dün bariyerlere çarpmış haldeki otomobilin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulunan 36 yaşındaki polis memuru Mehmet Fatih Nenemoğlu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Kilis 'e getirildi.
Nenemoğlu, Hacı Cümbüş Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kilis Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Büyükçekmece D100 kara yolu Kumburgaz Kavşağı'nda dün bariyerlere çarpan bir otomobilde hareketsiz yatan Nenemoğlu'nun başına giren tek kurşunla hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

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