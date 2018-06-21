Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polis memurundan serçeye 'hayata döndüren dokunuş' - ADIYAMAN

Polis memurundan serçeye 'hayata döndüren dokunuş' - ADIYAMAN

Polis memurundan serçeye "hayata döndüren dokunuş" - ADIYAMAN - Polis memurunun kuşa masaj yapmasıPolis memurundan serçeye "hayata döndüren dokunuş"ADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Tut ilçesinde bir polis memuru, duvara çarpıp yere düşen serçeyi masaj yaparak yeniden hareketlendirdi.Ayniye Mahallesi'nde uçarken bir binanın duvarına çarpan serçe düştü.Serçenin yerde hareketsiz kaldığını gören İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Selçuk Kösesakal, kuşa bir süre masajı yaptı.Masajının ardından kuş yeniden hareketlenerek uçtu.Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, görevli polis memuru Kösesakal'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Polis Masaj Polis Memuru Oğlan Memur 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı