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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polis memurundan kuşa kalp masajı

Polis memurundan kuşa kalp masajı

Polis memurundan görüntü

Polis Masaj Polis Memuru Kalp Masajı Memur 

-Kuştan görüntü
-Yapılan kalp masajı
-Kuşun kendine gelmesi
-ve Kuşun uçup gitmesi

( ADIYAMAN )- Hareketsiz kalan kuş kalp masajı sayesinde hayata döndü ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Tut ilçesinde yerde hareketsiz şekilde yatan kuş, polis memurunun yaptığı kalp mesajı sayesinde hayata döndü. Tut İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yerde hareketsiz olarak yatan kuşu fark eden polis memuru, kuşu önce eline alarak biraz inceledi. Kuşun yarasının olup olmadığını kontrol eden polis memuru daha sonra işaret parmağıyla kalp masajı yapmaya başladı.
Polis memurunun yaptığı kalp masajı sonrasında kuş kendine geldi. Bir süre daha polis memurunun elinde kalan kuş, kendine tamamen geldikten sonra uçarak bir ağacın dalına kondu. Polis memurunun yapmış olduğu kalp masajı ise cep telefonlarına saniye saniye kaydedildi. (KA)
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