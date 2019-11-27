Polis memuru yerde yatan yaralıyı montuyla ısıttı

-Kaza yerinden görüntü

-Çarpan araçtan görüntü

-İlk yaralının hastaneye götürülmesi

-Polisin montunu kızın üzerine örtmesi

-Ambulansın gelişi

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Hafif ticari araç yayalara çarptı: 2 yaralı ADIYAMAN



- Adıyaman’da trafik polis memuru, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan ve olay yerinde ambulans bekleyen genç kızın üzerine giydiği montu örterek üşümemesini sağladı. Polis memurunun eli öpülesi davranışı hem yaralı kızı hem de görenlerin yüreklerini ısıttı. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zahide B., ile Kevser A’ya, Ömer H., idaresindeki 02 MA 0462 plakalı hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada Zahide B., ile Kevser A., yaralandı. Yaralılardan Zahide B., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Kevser A., içinde olay yerine ambulans beklendi. Olay yerinde ambulans beklenirken hafif şekilde yağan yağmur yağışından dolayı üşüyen Kevser A’nın yanına gelen trafik polis memuru Murat Demir ise, üzerinde bulunan polis montunu çıkararak yaralı kızın üzerine örttü. O esnada olay yerinden geçen Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Bengü Eken ise, yaralı kızın başından biran olsun ayrılmayarak yaralı kıza uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Her iki polis memurunun yaralıya göstermiş olduğu ilgi kaza yerindeki vatandaşlarca takdirle karşılandı. Yralı Kevser A., daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-



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