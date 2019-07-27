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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Polis memuru Taha Uluçay şehit düştü

Polis memuru Taha Uluçay şehit düştü

Hastanenin dış görüntüsü

Polis Aracı Sarılar Polis Memuru Terör Örgütü Saldırı 

-Valinin gelişi
-Şehit yakınına sarılması
-Hastane için genel ve detay görüntü
-Morgtan görünü
-Şehidin fotoğrafı

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde polis aracına terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırıda yapılan saldırıda ağır yaralanan Polis Memuru Taha Uluçay (31) şehit düştü. Geçtiğim günlerde devriye görevi yapan polis aracına Sincik ilçe hastanesi önünde terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda ağır yaralanan Polis Memuru Taha Uluçay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Taha Uluçay, ikinci günde yaşamını yitirdi. Polisin şehit olmasının ardından Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Rektör Prof. Mehmet Turgut, Emniyet Müdürü Metin Alper, Jandarma Komutanı Albay Ercan Uluçay, Sağlık Müdürü Erdoğan Öz başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi hastaneye geldi. Vali Aykut Pekmez şehidin amcasına sarılarak metin olmasını istedi. Dört yıllık polis memuru olan Taha Uluçay’ın Sümeyra Uluçay ile evli ve 1 çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehit için Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen tören sonrasında memleketi Kayseri’ye gönderileceği öğrenildi.
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