Polis memuru, hasta yavru kediye sahip çıktı - ADIYAMAN
- Polis memurunun kediyi tedavi etmesi - Kedinin gözlerine damla damlatılmasıPolis memuru, hasta yavru kediye sahip çıktı - Adıyaman 'da bir polis memuru, çöpte bulduğu yavru kediyi tedavi ederek sahiplendiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir polis memuru, çöpte bulduğu hasta kediyi veterinerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi ederek sahiplendi.Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi'nde görevli polis memuru İbrahim Kiper, Sakarya Caddesi'nde yürüdüğü sırada çöp konteynerinden kedi sesi geldiğini duydu.Çöplerin arasında bulduğu yavru kedinin bitkin ve gözlerinden rahatsız olduğunu fark eden Kiper, kentteki bir veterinerden yardım istedi.Kiper, veterinerin tavsiyesi üzerine eczaneden aldığı göz damlasıyla kediyi tedavi edip besleyerek, sağlığına kavuşan yavruyu sahiplendi.