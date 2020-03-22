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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Polis lokantalardaki masa ve sandalyeleri kaldırdı

Polis lokantalardaki masa ve sandalyeleri kaldırdı

Polisin anons yapması

Polis Gesi Yasaklar 

-Polisin masa ve sandalyeleri kaldırtması
-Polisin bankta oturanları kaldırtması
-detay görüntü

( ADANA )- Korona virüs nedeniyle lokantalara müşteri yasağı getirilmesinin ardından Adana'da polis lokantaları denetleyerek, masa ve sandalyeleri kaldırdı ADANA

- Korona virüs nedeniyle lokantalara müşteri yasağı getirilmesinin ardından Adana'da polis, lokantaları denetleyerek masa ve sandalyeleri kaldırdı.Dünyayı saran korona virüs nedeniyle okul, cami ve iş yerlerinin kapatılmasının ardından dün İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması ve lokantalarda müşteri kabul edilmesi de yasaklandı. Adana'da yunus ekipleri bu yasakları hayata geçirmek için denetim yaptı. Polis vatandaşlara megafonla “evde kalın, sağlıklı kalın” uyarılarında bulundu. Ancak bu uyarılara rağmen vatandaşlar sokaklara akın etti, göl kenarı ve parklara gitti.Polis ekipleri lokantalara giderek masa ve sandalyeleri tek tek kaldırıp artık müşteri almanın yasak olduğunu, paket dönemi ve "gelin alın" dönemi başladığını söyledi.

Ekipler daha sonra da sokağa çıkan vatandaşların yanına giderek, "Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir. Bugün sokakta parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin" diye uyardı.Polis ekipleri tarafından Adana'nın tüm ilçelerinde korona virüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsları yapıldı.
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