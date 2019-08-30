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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Polis lojmanlarının önünde babasını silahla vurdu: 1 yaralı Video

Polis lojmanlarının önünde babasını silahla vurdu: 1 yaralı Video

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Merkezi Polis Lojmanları Sağlık Ekipleri Yükselen 

-Yaralı babadan görüntü
-Polislerden görüntü
-Lojmandan görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Silahtan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, bir kişi polis lojmanları önünde babasını silahla vurarak yaraladı. Polis lojmanları önünde yükselen silah sesleri ortalığın karışmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi önünde A.E.A., bilinmeyen nedenlerden dolayı babası olan E.A., ile tartıştı. Babası ile tartışan şahıs yanında getirdiği tabanca ile babasına ateş açtı. Silah seslerinin yükselmesi ile eski polis merkezi üst katlarında oturan polis memurları silahlarını alarak lojmandan dışarıya koştu. Ortalığın biranda karıştığı olay yerinde babasını silahla vuran A.E.A., lojmanlardan aşağıya inen polislerce gözaltına alınırken olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba E.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan A.E.A. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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