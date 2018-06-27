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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Polis kurşunlanan iş yerini incelediği sırada, iş yeri tekrar kurşun yağmuruna tutuldu Video

Polis kurşunlanan iş yerini incelediği sırada, iş yeri tekrar kurşun yağmuruna tutuldu Video

Gözaltına alınan şahısların yerde kelepçeli şekilde oturması

Polis Aracı İnşaat Alanı Yunus Timleri Polis Merkezi Polis Ekipleri 

-Zırhlı polis aracından genel görüntü
-Yerde kelepçeli şekilde oturan zanlıların genel ve detay görüntüleri
-Zanlıların kaçtığı aracın genel görüntüsü
-Olay yerinden genel görüntü
-Bir zanlının genel görüntüsü
-Olay yerindeki polislerden genel ve detay görüntüler
-Zanlıların plakasını söktüğü ve kaçmaya çalıştığı aracın genel görüntüsü
-Zanlıların polis aracına bindirilmesi
-Kalaşnikof AK-47 mermisinin genel görüntüsü
-Gözaltına alınan zanlıların duvara yaslanması

( ADANA -HD)- Polisin üzerine kalaşnikof silahı kurşun yağmuruna tutan 12 kişi gözaltına alındı- Adana’da polisin üzerine ateş açan zanlılar kovalama sonucunda kıskıvrak yakalandı ADANA

- Adana’da iş yerini Kalaşnikof ile kurşunlayan zanlılar polis ekiplerinin incelemesi sırasında tekrar kurşunlayıp kaçmaya başladı.
Şahısların peşine düşen polis ekipleri kovalamaca sonucunda 12 kişiyi gözaltına aldı. Olay, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi 13206 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup otomobilli şahıslar, Bahçelievler caddesinde bulunan Turan D.’ye ait iş yerini kalaşnikof ile kurşuna dizip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. ‘Polis inceleme yaptığı sırada iş yerini kurşun yağmuruna tuttular’ Olay yerine inceleme polisleri, kurşunlanan iş yerinde inceleme yaptığı sırada, şahıslar tekrardan 2 otomobil gelip kalaşnikof ile iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda şans eseri polislere kurşun isabet etmezken, şahıslarla kıyasıya kovalama başladı.
Motorize ve zırhlı yunus timleri ile asayiş ekipleri 2 otomobili kıskıvrak yakaladı. Şahıslar araçlardan inip inşaat alanında kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri şahısları saklandıkları yerde yakalarken, iki zanlı ise bir otomobilin altında saklanırken yakalandı. Toplam 12 kişi gözaltına alınırken, zanlıların birinin üzerinde 4 tane kalaşnikof (AK-47) mermisi çıktı. Polis ekipleri olayda kullanılan 34 ADD 347 plakalı ve plakası sökülen iki otomobili polis merkezine götürdü. Plakası sökülen otomobilde 3 tane kalaşnikof (AK-47) kovanı bulundu. Gözaltına alınan zanlılar ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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