Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Haberi

-Taziyerlerin kabul edilmesi

-Yakınlardan görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Babanın konuşması

-Cenazenin arabaya koyulması

-Aile fotosu



( KOCAELİ - HD)- Talihsiz kadının acılı babası: “Yavruma haklarınızı helal edin” KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis memuru kocası tarafından, 3 çocuğunun gözü önünde öldürülen kadın toprağa verildi.

Cenazede ölen kadının acılı babası, “ Yavruma hakkınızı helal edin” dedi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokak’ta İzmit'te görevli olan polis eşi tarafından 3 çocuğunun önünde öldürülen Elif Kaya Yavuz için Körfez ilçesi 95 Evler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğlen namazına mütaakip Körfez Camii’nde düzenlenen cenaze törene Elif Kaya Yavuz'un anne ve babası, 2 oğlu ve kızı ile çok sayıda akrabası katıldı.

Cenaze namazı öncesinde kardeşleriyle birlikte dua ettiği annesinin tabutuna sarılan kızı B.B. Yavuz, "Beni doğum günümden önce yalnız bıraktın" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazı boyunca ölen kadının yakınları gözyaşlarına hakim olmadı. Kılınan namazın ardından konuşan Elif Kaya Yavuz'un babası İbrahim Yavuz, “Hepinizden Allah razı olsun. Yavruma haklarınızı helal edin. Çok uzaklardan geldiniz, yoruldunuz. Lütfen hakkınızı helal edin. Yavrumun bizim bilmediğimiz herhangi bir borcu varsa, gelin bize söyleyin. Yüce Rabbim böyle bir acıyı da kimseye yaşatmasın” dedi.

Sosyal medyada “Aşkım” diyerek fotoğraflarını paylaştığı eşi tarafından öldürülen Elif Kaya Yavuz kılınan cenaze namazının ardından Körfez İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmit Saraybahçe Polis Merkezi'nde görevli polis memuru İbrahim Yavuz, iddiaya göre boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışma sonrasında tabancasını çıkartan İbrahim Yavuz, oğlunun engelleme çabalarına rağmen eşine iki el ateş etti. Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği Elif Kaya Yavuz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Elif Kaya Y,avuz Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Elif Kaya Yavuz. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, eşini öldüren polis memuru İbrahim Yavuz ise Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim Yavuz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (UK-GY

