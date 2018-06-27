Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Cenazenin getirilmesi

Sağlık Ekibi Doğum Günü Cenaze Namazı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Taziyerlerin kabul edilmesi
-Yakınlardan görüntü
-Cenaze namazının kılınması
-Babanın konuşması
-Cenazenin arabaya koyulması
-Aile fotosu

( KOCAELİ - HD)- Talihsiz kadının acılı babası: “Yavruma haklarınızı helal edin” KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis memuru kocası tarafından, 3 çocuğunun gözü önünde öldürülen kadın toprağa verildi.
Cenazede ölen kadının acılı babası, “ Yavruma hakkınızı helal edin” dedi.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokak’ta İzmit'te görevli olan polis eşi tarafından 3 çocuğunun önünde öldürülen Elif Kaya Yavuz için Körfez ilçesi 95 Evler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğlen namazına mütaakip Körfez Camii’nde düzenlenen cenaze törene Elif Kaya Yavuz'un anne ve babası, 2 oğlu ve kızı ile çok sayıda akrabası katıldı.
Cenaze namazı öncesinde kardeşleriyle birlikte dua ettiği annesinin tabutuna sarılan kızı B.B. Yavuz, "Beni doğum günümden önce yalnız bıraktın" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazı boyunca ölen kadının yakınları gözyaşlarına hakim olmadı. Kılınan namazın ardından konuşan Elif Kaya Yavuz'un babası İbrahim Yavuz, “Hepinizden Allah razı olsun. Yavruma haklarınızı helal edin. Çok uzaklardan geldiniz, yoruldunuz. Lütfen hakkınızı helal edin. Yavrumun bizim bilmediğimiz herhangi bir borcu varsa, gelin bize söyleyin. Yüce Rabbim böyle bir acıyı da kimseye yaşatmasın” dedi.
Sosyal medyada “Aşkım” diyerek fotoğraflarını paylaştığı eşi tarafından öldürülen Elif Kaya Yavuz kılınan cenaze namazının ardından Körfez İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmit Saraybahçe Polis Merkezi'nde görevli polis memuru İbrahim Yavuz, iddiaya göre boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başladı.
Büyüyen tartışma sonrasında tabancasını çıkartan İbrahim Yavuz, oğlunun engelleme çabalarına rağmen eşine iki el ateş etti. Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği Elif Kaya Yavuz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Elif Kaya Y,avuz Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Elif Kaya Yavuz. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, eşini öldüren polis memuru İbrahim Yavuz ise Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim Yavuz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (UK-GY
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı