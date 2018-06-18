Polis kıyafetli şahıs 350 bin lirayı gasp etti Haberi



- Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda çalışan muhasebeci ve şoförün bankaya yatırmak amacıyla götürdükleri 350 bin lira silah zoruyla gasp edildi. Edinilen bilgiye göre, olay Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Muhasebeci olarak çalışan Betül Töral ile şoför Mehmet Cem Sabancı, şirkete ait 350 bin lirayı banka şubesine götürmek için yola çıktı. Bu sırada, üzerinde polis üniforması bulunan bir kişi, kendisini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi giriş kapısına bırakması konusunda 2 şirket çalışanından yardım istedi. Araca binen şüpheli, bir süre ilerledikten sonra üzerinde taşıdığı tabancayı şoför Mehmet Cem Sabancı'nın ensesine dayayıp, aracı olay yeri yakınlarında bulunan ormanlık alana sürmesini istedi. Şüpheli şahıs ormanlık alanda iki çalışanın ellerini kelepçeleyip, aracın da dikiz aynalarını kırdı ve araçta bulunan 350 bin lirayı alıp kendisini bekleyen başka bir araçla olay yerinden kaçtı. Olay yeri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan Betül Töral ile Mehmet Cem Sabancı, polis ekiplerini arayıp yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şirket çalışanlarının verdiği eşkal doğrultusunda polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Mustafa Ilgaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstasyondan bankaya para gidiyor. Yaklaşık 350 bin liraya yakın bir para. Biri muhasebecimiz, diğeri de şoför. Arabaya o anda bir polis geliyor. Beni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kapısına kadar bırakır mısın? diyor. Sonra polis kıyafeti giymiş şüpheli ile birlikte arabaya biniyorlar. Polis kıyafeti giydiği için çalışanlarımız bir tepki göstermiyor. Üniversitenin kapısına geldiğinde şüpheli silah çekiyor. Olay yerine kadar getiriyor. Burada iki çalışanımızın ellerini kelepçeleyip, 350 bin liraya yakın bir parayı alıp kaçıyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

