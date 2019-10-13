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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Polis intihar etmek isteyen vatandaşı ipten aldı

Polis intihar etmek isteyen vatandaşı ipten aldı

çam ağacından yere indirilen vatandaş

İlk Müdahale Çam Ağacı İntihar Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Çamlık alanda İntihar girişiminde bulunan Şahıs.
-Ekiplerin Olay yerinde incelemesi.
-112 Ekiplerin müdahelesi.
-Çam ağacında bulunan İp,
-Detaylar.

( BURDUR - ÖZEL)- İntihar Girişimi Son Anda Önlendi. BURDUR

- Burdur'da yıl kanarındaki çamlık alanda kendisi asmak isteyen vatandaş, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ip kesilerek kurtarıldı. Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burdur Merkez Nato Mahallesi Antalya yol kenarındaki çamlık alanda bir kişi kendini çam ağacına asmak istedi. Çevredeki vatandaşların Çamlık içinde kimliği belirsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çamlık alanı tarayan Emniyet Müdürlüğü ekipleri çam ağacına iple kendini asan Halil Ahmet Ç.(37)’ i ipten kurtardı. Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ailevi sebeplerden dolayı intihar girişiminde bulunan Halil Ahmet Ç’ yi ilk müdahaleyi yaparak Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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