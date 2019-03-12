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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Polis, intihar etmek için nehre atlayan kadını böyle kurtardı

Polis, intihar etmek için nehre atlayan kadını böyle kurtardı

Polis memurunun kadını sudan çıkarmaya çalışması

İlk Müdahale Yoğun Bakım Ünitesi Polis Memuru İntihar Girişimi Genç Kadın 

-Kadının kıyıya getirilmesi
-Polislerin kadını sudan çıkarması
-kıyıdaki kalabalık
-kadının ambulansa taşınması
-kadının ambulansa konulması

( ŞIRNAK ) - Cizre'de intihar etmek için nehre atlayan kadını gören polis memuru, bir an bile düşünmeden suya atladı - Kahraman polis memuru, intihar girişiminde bulunan kadını kendi çabaları ile kıyıya çıkarmayı başardı ŞIRNAK

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan bir kadın, arkasından nehre atlayan polis memuru tarafından son anda kurtarıldı. Olay, Cizre ilçesi Dicle Mahallesi Bırca Belek Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bırca Belek Parkı nehir kenarında devriye faaliyetinde bulunan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının intihar girişiminde bulunduğunu fark etti.Genç kadının arkasından koşan polis memuru Nuh Toprak, intihar etmek için nehre atlayan 39 yaşındaki Asiye E. isimli kadınının arkasından nehre atlayarak akıntıya rağmen genç kadını suda yakalamayı başardı. Kahraman polis memuru genç kadını kendi çabalarıyla nehir kıyısına getirdi. Kıyıda bekleyen diğer polis memurlarının yardımıyla sudan çıkarılan Asiye E., olay yerine sevk edilen ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulanan genç kadın hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılırken, genç kadını kurtaran polis memuru Nuh Toprak ise vatandaşlar tarafından kahraman olarak ilan edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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