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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Polis ile şüpheli yakınları arasında arbede - BOLU Video

Polis ile şüpheli yakınları arasında arbede - BOLU Video

- Polis ekiplerinin müdahalesi - Hastane önünden görüntüler - Toplanan kalabalıktan detayPolis ile şüpheli yakınları arasında arbede - Bolu 'da hastanede tedavi gören şüpheliyi görmek isteyen yakınları ile ekipler arasında çıkan arbedede 3'ü polis 6 kişi yaralandı - Arbedeye karışan 5 kişi gözaltına alındıBOLU (AA) - Bolu ’da, hastanede tedavi gören bir şüphelinin yakınları ile polis arasında çıkan arbedede 3'ü polis 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 2 gün önce yaşanan hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan ve ekiplerin "dur" ihtarına uymadığı için yaşanan kovalamaca açılan ateşte yaralanan M.K’yı görmek isteyen yakınları, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine geldi.Gözaltındaki şüphelinin yanında bekleyen polis ekipleri, M.K'nın anne ve babası ile görüşmesine izin verdi.Daha sonra hastaneye gelerek M.K'yı görmek isteyen ağabeyi ve bazı akrabaları ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Ekipler, şüphelinin yakınlarını uzaklaştırmak istediği sırada arbede yaşandı.Arbedede, 3 polis memuru ile kavga çıkaranların arasından 3 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.Kısa sürede olayı yatıştıran ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hastane Polis Memuru Alabalık Hırsız Polis Ekipleri 

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