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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Polis helikopterleri, 2018 yılı içinde bin 340 saat havada kaldı

Polis helikopterleri, 2018 yılı içinde bin 340 saat havada kaldı

Uygulamadan görüntü

Helikopter 

-Aracın trafikte yerini tespit edilmesi
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler 2018 yılı içinde terör, asayiş ve trafik uygulamalarında 906 kez görev yaptı. Olaylara katılmak için havalanan helikopterler, toplam bin 340 saat havada kaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü 2018 yılı içinde yapılan uçuşların istatistiklerini yayınladı. Havacılık Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında helikopterler 2018 yılı içinde terör asayiş ve trafik uygulamalarında görev almak için 906 kez havalandı. Olaylara katılmak için havalanan helikopterler, toplam bin 340 saat havada kaldı. (ZA- ÖY-
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