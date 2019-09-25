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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polis helikopteri sayesinde yeni böbreğine ulaştı - VAN Haberi

Polis helikopteri sayesinde yeni böbreğine ulaştı - VAN Haberi

- Polis helikopterinin kalkış görüntüleri - Helikopterin içinden görüntü - Kıymet Etemoğlu'nun helikoptere binişi - Kıymet Etemoğlu'nun ambulansa binişiPolis helikopteri sayesinde yeni böbreğine ulaştı - Van 'da böbrek yetmezliği bulunan 53 yaşındaki Kıymet Etemoğlu, kendisine uygun böbreğin bulunduğu Erzurum'a polis helikopteriyle ulaştırıldıVAN (AA) - Van 'da böbrek yetmezliği tanısı konulan 53 yaşındaki Kıymet Etemoğlu, kendisine uygun böbreğin nakli için polis helikopteriyle Erzurum'a götürüldü.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nakil bekleyen Etemoğlu için uygun böbrek Erzurum'da bulundu.Naklin yapılabilmesi için 3 saat içinde Erzurum'a götürülmesi gereken hastanın durumu, sabah saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi görevlilerince Emniyet Müdürlüğüne iletildi.Etemoğlu, Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopteriyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi sağlık görevlilerinin nezaretinde Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Polis Böbrek Yetmezliği Polis Helikopteri Helikopter 

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