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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Polis, halk otobüsüne binip kolonya ile tatlı ikram etti

Polis, halk otobüsüne binip kolonya ile tatlı ikram etti

Polis ekiplerinin halk otobüsüne binmeleri

Polis Halk Otobüsü Diyalog Polis Ekipleri Kışla 

-Vatandaşlara ikramda bulunmaları
-Vatandaşların şaşkınlık içerisindeki diyalogları

( ZONGULDAK )- Yolcuların şaşkın bakışları arasında ikram yapan polislere vatandaştan teşekkür ZONGULDAK

- Zonguldak’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ekipleri halk otobüsünde yolculuk yapan vatandaşlara tatlı ve kolonya ikram etti. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Kozlu ilçesinde vatandaşları memnun eden bir uygulama yaptı. Ekipler bu kez denetim yerine bindikleri halk otobüsünde vatandaşlara ikramda bulundu. Şaşkın bakışlar arasında kolonya ile tatlı ikramından alan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. Ekipler, ikramda bulundukları sürücülere de bayramda dikkatli araç kullanmaları ve tedbirli davranmaları konusunda hatırlatmalarda bulundu. (OA-
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