Polis eşlerinden kermes - EDİRNE Haberi

- Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un açıklaması - Kermesten görüntülerTürk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümüEDİRNE (AA) - Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği (PEKAY) Edirne Şubesi tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla kermes düzenlendi. Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un eşi Ebru Kurt'un himayesinde Kaleiçi semtinde bulunan Polis Parkı'nda düzenlenen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi. Kermeste polis eşlerinin hazırladıkları yiyeceklerin yanı sıra kıyafet ve küçük elektronik aletler de satışa sunuldu. Edirne esnafı ve Kırsalın Doğal Pazarı üyesi kadınlar da kermese destek verdi.Kermesi ziyaret eden Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.
Kermese destek veren herkese teşekkür eden Kurt, şunları kaydetti:"Polis Haftası'nı kutluyoruz. Bu kapsamda bize en büyük desteği veren, iş yoğunluğumuzdan dolayı ihmal ettiğimiz eşlerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de bizlere katkı sunmak amacıyla böyle bir kermes düzenledi. Bu kermesten elde edilen gelir, ihtiyacı olan meslektaşlarımızın çocuklarına katkı sunmak, burs vermek için kullanılacak. Şehit ve gazi çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarını devletimiz iyi bir şekilde karşılıyor ama biz yine de onlar için de ne yapabileceksek kendi çapımızda karınca kararınca destek vermeye çalışıyoruz. Eşlerimiz güzel bir kermes düzenledi. Biz de onlara destek olmak için buradayız. Katkı sunan ve destek veren tüm herkese teşekkür ederim."Gün boyunca açık kalacak kermesten elde edilen gelir, şehit polis çocukları ve emniyet mensubu ailelerin çocuklarının üniversite eğitiminde kullanılacak.