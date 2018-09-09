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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Polis ekiplerinden Fırat Kalkanı şehidinin kardeşine düğün konvoyu

Polis ekiplerinden Fırat Kalkanı şehidinin kardeşine düğün konvoyu

Damadın evinden detay

Evlilik Cüzdanı Düğün Konvoyu Cüzdan Şahit Polis Ekipleri 

-drone ile havadan konvoy detay
-damat ile röportaj
-nikahtan detay
-vali'nin katılımından detay
-çiftin dansından detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabüklü şehit Uzman Onbaşı Uğur Aytekin’in dünya evine giren kardeşine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düğün konvoyu düzenlendi.
Suriye'nin El Bab bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 2017 yılında yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı 27 yaşındaki Umut Aytekin’in kardeşi Uğur Aytekin dünya evine girdi. Aytekin’in düğün konvoyunu Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde görev yapan polisler oluşturdu. Aydınlık Evler Mahallesi'nden başlayıp Soğuksu Mahallesi'nde son bulan konvoya Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de katıldı.
Aytekin polis ekiplerinin de katıldığı konvoy ile eşi Özgül Aytekin'i Soğuksu Mahallesinde bulunan kız evine almaya gitti. Şehit kardeşi Uğur Aytekin içinde buruk ama güzel bir sevinç olduğunu belirterek, “Ekiplere teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar geldiler bizi yalnız bırakmadılar. İnşallah mutluluğumuzu bir ömür boyu devam ettirmeyi istiyoruz” dedi.
Daha sonra tekrar oluşturulan konvoy ile düğün salonuna giden genç çiftin düğününe Karabük Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Çeber de katıldı.
Düğün salonunda kıyılan nikahın şahitleri Vali Çeber ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay oldu. Nikahın ardından Çeber Aytekin çiftine hayırlı olmasını dileyerek evlilik cüzdanını geline teslim etti. (RB-OA
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