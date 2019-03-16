Polis ekipleri yaptıkları operasyonda kaçak cinsel ürünler ele geçirdi



- Niğde’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçak olduğu belirlenen cinsel içerikli hap, jel ve sprey ele geçirildi. Niğde Emniyet Müdüdrlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, S. S.’nin kaçak saat, cinsel içerikli hap ve değişik nitelikte kaçak eşyaları Niğde’ye getirerek piyasaya sürdüğü tespit edildi. S.S.‘nin iş yerinde yapılan baskında bin 579 adet çeşitli markalarda kol saati, 984 adet muhtelif markalarda telefon ara kablosu, 526 paket cinsel içerikli hap, bin 292 kutu cinsel içerikli jel, babasına ait bağ evinde ise 13 adet kol saati, 80 adet cinsel içerikli jel, 18 adet güneş kremi, 20 adet telefon ara kablosu, 65 adet kol saati ve 9 adet parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler S.S., B.S. ve A.B. gözaltına alındı.

