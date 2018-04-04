Polis ekipleri okul önlerinde denetim uygulaması yaptı

-öğrencilerden görüntü

-detaylar



( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de polis okulların çevrelerindeki sivil vatandaşlar üzerinde denetim yaptı. Şüpheli görülen kişilerin üzeri arandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Çocuk Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin katılımıyla okul çevrelerinde denetim yapıldı. 5 ilçede ve Merkezde yapılan uygulamada “Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" kapsamında okul çevrelerindeki sivil şahıslar üzerinde arama yaptı. Ekipler şahısların GBT (Genel Bilgi Tarama) uygulaması da yaptı. Niğde Atatürk Lisesi önünde sivil şahısları uyararak okul çevresinden uzaklaştırdı.

