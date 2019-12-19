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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polis ekipleri metruk binalar ve okul çevrelerinde narkotik uygulamalarını sıklaştırdı

Polis ekipleri metruk binalar ve okul çevrelerinde narkotik uygulamalarını sıklaştırdı

Metruk binalar arama

Polis Narkotik Polis Ekipleri 

-Narkotik köpeği zuma arama yapması
-Okul önleri uygulama ve şüpheli şahıs araması

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da metruk binalara yönelik narkotik uygulamaları sıklaştırıldı. Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan uygulamaya hassas burunlu narkotik köpeği 'Zuma' da destek verdi. İlçe genelinde bulunan 15 metruk binada ve okul çevrelerinde arama yapan polis ekipleri şüpheli şahıslar üzerinde de arama ve GBT uygulaması yaptı.
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