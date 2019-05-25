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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Polis ekipleri kaçak göçmenlere geçit vermiyor: Operasyonlarda 348 yabancı uyruklu şahıs yakalandı İzle

Polis ekipleri kaçak göçmenlere geçit vermiyor: Operasyonlarda 348 yabancı uyruklu şahıs yakalandı İzle

yabancı uyruklu şahısların alınma anları

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan 

-üstlerinin aranması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yabancılar Şube Müdürlüğü görevlilerince son bir hafta içinde düzenlene operasyonlarda, ülkeye yasal olmayan yollardan giren 348 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü görevlilerince, ülkeye yasal olmayan yollardan giren ve Esenyurt ile Bağcılar'da ikamet ettiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. “Düzensiz Göç ile Mücadele” kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 22 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda Esenyurt'ta 72, Bağcılar'da 104 olmak üzere toplam 176 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Konu ile ilgili son bir hafta içinde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan operasyonlarda ise toplamda 348 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. 348 şahıstan 240'kının işlemlerinin Pendik Şehit Ozan Özen yerleşkesinde, 108 şahsın işlemlerinin ise Tuzla yerleşkesinde devam ettiği öğrenildi.
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