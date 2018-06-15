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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Polis ekipleri bu kez GBT sorgulamak için değil lokum dağıtmak için durdurdu

Polis ekipleri bu kez GBT sorgulamak için değil lokum dağıtmak için durdurdu

Polisin vatandaşlara lokum dağıtıp bayramlarını kutlaması

Alışveriş Bayram Alışverişi Bayram Alışverişi Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Vatandaşlar ile röportaj
-Detay

( KOCAELİ -HD)- Kocaeli polisi bayram arifesinde vatandaşlara lokum dağıttı KOCAELİ

- Kocaeli’de İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı polis ekipleri GBT sorgulamak yerine, vatandaşlara lokum dağıtarak Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kocaelİ’de İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler değişik bir uygulamaya imza attı. İzmit’in en işlek caddelerinden biri olan Fethiye Caddesi üzerinde polis ekipleri, vatandaşı kez GBT sorgulamak için durdurmadı. Polis ekipleri bayram alışverişi yapan vatandaşlara lokum ikram etiti Devriye gezerek hırsızlıklara karşı önlem alan ekipler, bir yandan da vatandaşlarla bayramlaştı. Polisin bu uygulaması konusunda memnu olan vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti. Bazı vatandaşlar ise polisle fotoğraf çektirdi. Ramazan Bayramı arifesinde Kocaeli polisi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alış veriş merkezi parklar, kafelerde dolandırıcılık ve yankesiciliğe karşı uygulamada gerçekleştirdi.
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