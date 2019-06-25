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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Polis dükkana giren kadını arıyor... Makinenin başında göremedikleri terziyi, asma katta ölü olarak buldular

Polis dükkana giren kadını arıyor... Makinenin başında göremedikleri terziyi, asma katta ölü olarak buldular

-işyerinden detay

Polis Olay Yeri İnceleme Kamera Güvenlik Kamerası Göreme 

--olay yerindeki polis ve ambulans ile vatandaşlar
--olay yeri inceleme ekibinin çalışması
--terzinin eşi ve çocukları
--güvenlik kamerasında kadının gelişi ve gidişi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde terzi atölyesi işleten esnaf, işyerinin asma katında ölü vaziyette bulundu. Yapılan incelemelerde kısa bir süre önce terzi atölyesine bir kadının girdiği, 10 dakika sonra aynı kadının işyerinden ayrılarak hızla uzaklaştığı görüldü.
Asayiş ekipleri güvenlik kamerasında terzi atölyesine girip çıkan kadının bulunması için çalışma başlattı. Olay Örnek Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki terzi tamir atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre terzi tamir atölyesi açık olmasına rağmen Mustafa Kaya’yı makine başında göremeyen komşuları asma kata çıkınca yerde hareketsiz şekilde yatan Mustafa Kaya'yı gördü. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekibi Mustafa Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kaya’nın ölümüyle ilgili araştırma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekibi terzi atölyesinde incelemelerde bulunurken Asayiş Büro Amirliği ekipleri de çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde kısa bir süre önce terzi atölyesine bir kadının girdiği, 10 dakika sonra aynı kadının işyerinden ayrılarak hızla uzaklaştığı görüldü.
Asayiş ekipleri güvenlik kamerasında terzi atölyesine girip çıkan kadının bulunması için çalışma başlattı. Mustafa Kaya’nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (ak)
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