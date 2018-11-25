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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Polis drift yapan sürücüleri affetmedi

Polis drift yapan sürücüleri affetmedi

-Araçların drift atması ve diğer araçların drift atan sürücüyü beklemesi (Karayolu Güvenlik Kamerası)

( DÜZCE )-Drift için trafiği kapatanların ehliyetlerine el konup, araçları men edildi DÜZCE

Trafik Güvenliği Hastane Para Cezası Sürücü Belgesi Polis Ekipleri 


- Düzce’nin Yığılca İlçesi’nde ilçe hastanesi önünde akşam saatlerinde trafiği kapatarak drift yapan sürücüleri polis affetmedi. Kamera kayıtlarını inceleyerek sürücüleri ve araçları tespit eden polis ekipleri sürücülerin ehliyetlerine el koyarken, araçları da trafikten men etti. Olay, 24 Kasım akşam saatlerinde Düzce’nin Yığılca İlçesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Atatürk Caddesi Yığılca Devlet Hastanesi önünde Drift atarak yolu kapatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar, nedeniyle trafik durdu. Bu sırada yolu kullanamayan sürücüler, polise drift atan sürücüler olduğunu ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri KGYS kameralarını inceleyerek başlattıkları araştırmalar sonucunda Ş.T.’nin kullandığı 14 GG 259 plakalı otomobil ile H.G.’nin kullandığı 14 EY 172 plakalı otomobilleri tespit ettiler. Tespit edilen sürücüler Ş.T. ve H.G.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 5 bin 010 TL para cezası yazılarak, iki sürücünün de sürücü belgesi 60 gün süre ile iptal edildi. Ayrıca polis ekipleri araçları da 60 gün süre ile trafikten men ederek araçları yediemin otoparkına çekti. (SA-AY)
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